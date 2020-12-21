新股專輯：新紐科技國際配售傳足額認購

該公司周一起至周四(21至24日)招股，每股招股價介乎3.06至4.36元，每手800股，入場費3,523.15元，預計明年1月6日在主板掛牌。未來金融為獨家保薦人。

是以計劃發售2億股，90%國際配售，10%公開發售，集資最多8.72億元。所得約80%用於開發新解決方案及升級現有解決方案；約10%增加銷售及營銷能力；及約10%用作營運資金及其他一般企業用途。

另外，公司引入2名基礎投資者，弘毅金涌及財通基金分別認購4,850萬元人民幣及3,000萬元人民幣等值股份。

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