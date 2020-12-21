亂世買金：金價反覆向上　逼近每安士1900美元　

亞洲時段現貨金價一度高見每安士1,899.95美元，逼近1,900美元。最新報1,899.53美元，升18.04美元或0.96%。

TD Securities上周發布的投資展望表示，未來黃金仍將延續長期間的好日子，在2021至2022年持續上升。該行看好黃金和白銀，認為由於通脹預期、聯儲局所立下的平均通脹目標、貨幣貶值擔憂、美元走軟，以及對經濟的擔憂不減，是推動貴金屬上揚的主因。在聯儲局承諾利率接近於零、孳息率曲線保持平穩下，將有利金價表現，因這將限制短期和長期利率，同時財政刺激和疫苗將推動經濟正常化，這表明市場應該會看到通脹預期上升，從而導致實際利率再次下降，黃金前景樂觀。

該行估計，明年底黃金平均價將在每安士2,050美元左右，並於2022年攀升至2,225美元，較目前約1,900美元上升逾220美元。

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