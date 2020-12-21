傳軟銀正為旗下SPAC申請上市　集資逾39億元

外媒報道，日本軟銀(SoftBank)周一(21日)將為該公司首次成立的特殊目的收購公司(Special Purpose Acquisition Company，SPAC)進行IPO，計劃集資5億至6億美元(約39億至46.8億港元)。

據悉，軟銀除了申請SPAC的IPO，亦計劃成立另外兩家SPAC公司，方便處理日後國際收購業務。軟銀發言人拒絕評論以上傳聞。

SPAC公司只是一個空殼，並沒有實質的營運資產，一般會用IPO所得資金收購另一間公司或是透過合併完成借殼上市。

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