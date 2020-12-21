調查：逾60%受訪者認為港府應進一步為樓市減辣

經絡按揭轉介公布調查結果，逾60%受訪者認為港府應進一步為樓市減辣，以刺激樓市交投及發展。同時，調查發現約7成業主表示對現時供樓未有感到壓力，當中打算或已經使用銀行提供物業按揭貸款「供息不供本」計劃減輕負擔的業主只有24%，惟考慮再置業有受訪者僅16%，考慮換樓則有11.9%。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指，相信在經濟尚未明朗的現況下，大部分市民對未來的置業部署較謹慎。

調查顯示，有6成受訪者表示來年的置業部署為「靜觀其變，或先按兵不動」，而近7成打算來年置業的受訪者考慮購買二手住宅，一手樓花則佔16.6%，一手現樓則為14.5%。考慮購買二手住宅及一手現樓的受訪者當中，超過6成考慮以新按保承造高成數按揭入市，而考慮購買一手樓花的市民當中，有逾半受訪者考慮以建築期方式付款。

曹氏表示，首期仍為置業者的一大考慮因素，新按保措施改變了不少市民的置業取態，從數據可見大部分受訪者打算以高成數入市，相信未來高成數按揭的比例仍會保持高企。

對於上一份施政報告未有對住宅物業減辣，超過6成受訪者對此感到失望。政府雖放寬非住宅雙倍印花稅以及按揭成數，但有意入市的受訪者只有三分之一。他認為，大部分市民仍然希望政府可於住宅物業上「減辣」以增加入市機會。值得留意的是，在未有考慮置業的受訪者當中，計劃移民的受訪者亦佔17.9%，與「欠缺首期」並列第二位。

他預計，如疫情好轉，料明年樓花及現樓按揭宗數先見平穩後回升，全年樓花及現樓按年升約一成。如明年疫情止步，交投增加下料使用高成數按揭入市的比例仍會維持較高水平。另外，轉按宗數有望回升，相信在現時經濟不穩的情況下，業主加按套出現金作周轉、投資甚至移民的機會增加，料明年轉按宗數及金額將按年升5至10%。

●「2021年置業意向調查」

經絡按揭轉介成功透過網上訪問了670位受訪者，了解來年置業意向取態。在受訪的已置業市民中，有7成(70.5%)的業主表示對現時供樓未有感到壓力，相反感到壓力的只有約3成(29.5%)，而當中打算/已經使用銀行提供物業按揭貸款「供息不供本」計劃減輕負擔的業主只有24%。

在持有物業的受訪者中，有6成(60.1%)表示來年的置業部署為「靜觀其變，或先按兵不動」，考慮再置業有16%，考慮換樓則有11.9%，相信在經濟尚未明朗的現況下，大部分市民對未來的置業部署較謹慎。

●新按保成置業新趨勢 建期付款大增

另一方面，接近7成(69%)打算來年置業的受訪者考慮購買二手住宅，一手樓花則佔16.6%，一手現樓則為14.5%。考慮購買二手住宅及一手現樓的受訪者當中，有超過6成(65.3%)考慮以新按保承造高成數按揭入市，而考慮購買一手樓花的市民當中，有逾半(58.3%)受訪者考慮以建築期方式付款。

●3成受訪者籲減稅收 計劃移民佔近兩成

對於上一份施政報告未有對住宅物業減辣，超過6成(63.3%)的受訪者對此感到失望，當中有近3成(29.1%)受訪者認為政府應放寬置業稅收(如從價印花稅(AVD)、額外印花稅(SSD)、買家印花稅(BSD))，而進一步放寬按揭成數亦達到26.7%，放寬壓力測試則有24.6%。而政府雖放寬非住宅雙倍印花稅以及按揭成數，但有意入市的受訪者只有1/3(33.3%)，在有意入市的受訪者中，以考慮購入車位(45.7%)的受訪者最多。

●4成受訪者料來年樓市平穩 疫情因素成關鍵

展望2021年，大部分(40.9%)受訪者認為樓價走勢相對平穩，只保持5%上落的幅度，認為下跌5至10%的則佔約1/4(24.6%)。而當中近3成(29.4%)受訪者認為疫情問題最影響樓按市場發展，與第二排名的「本港經濟衰退」佔比(29%)相當接近，「環球經濟衰退」亦佔26.7%排第三位。

總括而言，從調查結果中可見疫情及經濟環境是影響未來樓市發展的一大關鍵。

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