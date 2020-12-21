先移民後賣樓！威尼斯花園「三房」劈價近1球沽

利嘉閣黃靜顏透露，上水威尼斯花園1座中高層A室，實用面積約494方呎，兩房改三房間隔。原業主放盤至今半年，原叫價650萬元，近日已移民離開香港約半個月，所以願意大幅度減價95萬元或約15%，終以555萬元交吉沽出，實用呎價約11,235元。

據悉，原業主於2016年10月，以約450萬元購入上述單位，持貨約4年，現轉手帳面獲利約105萬元，物業升值約23%。威尼斯花園現時約有13個單位放售，入場費由500萬元起。

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