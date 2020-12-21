華僑永亨推「特低息」稅貸計劃　還款期長達1年

華僑永亨信用財務推出「特低息」稅務貸款計劃，最高貸款額為稅額2倍，還款期長達12個月，豁免全期手續費。成功申請的客戶可於貸款還款期中第1期、第4期及第7期享有「免息免供」優惠，即全期最多可順延合共3個月。

華僑永亨信用財務總經理吳幗欣表示，該公司同時亦推出「3個月免息免供」、「即供免息」及「循環稅務」貸款。其中「3個月免息免供」稅務貸款最高貸款額高達200萬元，還款期達24個月，並同樣可享豁免全期手續費，及全期最多3個月「免息免供」優惠。而「即供免息」貸款利息全免，還款期長達36個月。

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