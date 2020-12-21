報告：印度要搶中國供應鏈　先要將物流成本削半

印度正積極爭取製造供應鏈由中國遷移到當地，但有報告指出，印度物流成本高達國內生產總值(GDP)的14%，較美國和歐洲還要高，成吸引外資的絆腳石。分析指，印度必須將物流成減半，壓到只有GDP的7%才有吸引力。

印度工業總會與顧問公司亞瑟李特合作進行的「重塑印度供應鏈：2030年大膽願景」報告最近發表，對印度希望融入全球供應鏈的問題與前景進行調查與分析。

報告指出，印度的物流與供應鏈是全球最大的供應鏈之一，總值達到2,150億美元(約1.677萬億港元)，複合年成長率達10.5%，儘管對經濟貢獻非常重要，仍面臨增長障礙，包括不平衡的物流模式組合、高昂的間接成本、分散的基礎設施和網絡，以及有限的技術採用，一直阻礙印度物流與供應鏈領域增長。

亞瑟李特執行合夥人兼印度與南亞負責人麥特拉表示，印度在物流與供應鏈還有1,800億美元的競爭力差距，必須要把目前的物流成本從佔GDP的14%降到7%。目前美國及歐洲的物流成本分別為GDP的8%及10%。

印度物流成本過高，運輸經常面臨沿路基礎設施匱乏、沒有科技管理讓司機可因故停留而導致時程延遲，及官員索賄，和各省對各類貨品有不同的法規和非商品與服務稅的其他課稅等諸多問題，讓外資企業在印度跨省配送商品時特別難以適應。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020