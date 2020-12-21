新冠肺炎：無症狀感染員工人數趨增　亞馬遜關閉新澤西州倉庫

外媒報道，美國電商巨擘--亞馬遜(Amazon)因鑑於其位於美國新澤西州北部的一間倉庫員工出現無症狀感染者人數不斷增加，已暫時關閉該倉庫，直至12月26日。

亞馬遜上周五(18日)股價收報3,201.65美元，跌幅1%。

亞馬遜周日(20日)表示，該公司透過內部新型肺炎篩檢計劃，發現其新澤西州PNE5倉庫無症狀感染員工人數出現增加的趨勢，謹慎考量後已主動關閉這間倉庫至12月26日，以防止疫情擴散。該公司在倉庫關閉期間將繼續支付員工薪水，並稱關閉這間作為分類中心的PNE5倉庫不致於對其營運或配送造成衝擊。

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