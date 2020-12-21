白加道28號洋房5.3億元售出　5年帳蝕約1200萬

土地註冊處資料，山頂白加道28號單號屋，以5.3億元登記售出，原業主于鳳(YU FENG)於2015年11月以5.42億元購入，持貨5年，帳面蝕約1,200萬元，若加上印花稅及佣金等使費，損失更為慘重。新買家為余欣(YU XIN)．屬漢語拼音登記，新買家有機會為內地人士。

據了解，上址購入後曾多於1次承按或貸款，於2018年期間曾叫價8.3億元放售，去年底傳出近6億元獲承接，但一直未有登記落實成交，今年叫價傳減至5.5億元。

根據差餉物業估價署資料，上述物業實用面積約4,270方呎，而項目發售時，售樓說明書顯示面積為5,700方呎，是次成交呎價約9.3萬元。洋房另附連花園及平台等，並且享有維港海景。

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