【市後重點睇】金價高見1906美元　油價跌逾3%

美匯指數升上90.64；港匯跌至7.7535；離岸人民幣(CNH)見6.5384；美元兌日圓報103.58；歐元企1.2185；英鎊跌幅擴至1.79%至1.3289。金價高見1,906美元後回軟。油價跌逾3%，布油報50.65美元，紐油報47.44美元。道指期貨跌142點。歐股全線低開，英、德、法股跌幅介乎1.8%至2.52%。

●市後關注點

-23:00 歐元區12月消費者信心指數

●恒生指數收報26,306點，跌191點或0.72%。國企指數收報10,401點，跌81點或0.78%；科技指數收報8,159點，跌93點或1.14%，主板成交1,438億港元。倫敦再封城抗疫，加上英國硬脫歐風險日益，滙豐控股跌穿40元，全日收報39.5元，跌4.01%；渣打集團亦跌4.47%，收報47元。

-港交所再飆逾3%創新高，首破400元大關。

●南韓12月首廿日出口按年增1.2%，進口降8%。

●日本內閣批准新財年創紀錄規模預算，總支出增3.8%。

●新冠病毒變種：

英法貨運中斷48小時，英國過節「鮮果」短缺…

-全球疫情嚴峻，國際油價進入新跌浪？

●美國經濟：特朗普部署「戒嚴」，傳遭幕僚反對…

●美列60華企入實體清單，無人機公司DJI大疆創新也在列。

●新經濟奇迹？美國9歲男童靠拍片勁賺2.3億元。

●電動車競賽：Apple汽車或提前於2021年第3季亮相。

●全球經貿戰：多家中企在美被提337調查申請。

●傳日本設「菅義偉防線」，阻日圓升破100大關。

●Sensor Tower：今年共有5隻手遊收入突破10億美元關。

●螞蟻上市叫停前夕，傳馬雲提出將部分股權交予中國政府。

●美國議員擬通過148億元預算，助業界更換華為及中興設備。

●傳軟銀正為旗下SPAC申請上市，集資逾39億元。

●穆迪：中國經濟和政策存風險，對明年中國金融機構展望負面。

●商品大王羅傑斯：看好中國資本市場發展，將持有更多中國股票。

●高盛：上調未來12個月人民幣兌美元預測至6.2。

●升唔停：比特幣曾突破24,000美元關，美企感興趣。

●白加道28號洋房5.3億元售出，5年帳蝕約1,200萬。

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