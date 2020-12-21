【產經直播】龍頭科網股不宜低撈？
2020年12月21日 16:19
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港股在冬至日(21日)下跌，一度冧超過223點，收市仍跌191點，收報26,306點。臨近聖誕假期，大市係咪繼續淡靜？冇乜動力？
平台經濟繼續被打壓，中央經濟工作會議稱，金融創新必須在審慎監管的前提下進行，多個主流平台的線上存款產品先後下架，多隻重磅科網股表現反覆。ATMJ係咪唔好咁快撈底？相反小米(01810)則破頂，宜家高追又係咪啱時機？
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