【產經直播】龍頭科網股不宜低撈？

2020年12月21日 16:19
  • 東網電視
    更多新聞短片
    港股在冬至日(21日)下跌，一度冧超過223點，收市仍跌191點，收報26,306點。臨近聖誕假期，大市係咪繼續淡靜？冇乜動力？
    平台經濟繼續被打壓，中央經濟工作會議稱，金融創新必須在審慎監管的前提下進行，多個主流平台的線上存款產品先後下架，多隻重磅科網股表現反覆。ATMJ係咪唔好咁快撈底？相反小米(01810)則破頂，宜家高追又係咪啱時機？
    中芯(00981)遭美國商務部列入「實體清單」，公司指對10納米及以下研發及產能建設有重大不利影響。股價曾挫近半成，創逾兩個月新低，有貨係咪走為上着？轉吼同業華虹半導體(01347)又有冇着數？
    潛水多時嘅物管股周一(21日)做好，半新股華潤萬象生活(01209)和融創服務(01516)創新高，龍頭物管股碧服(06098)、雅生活(03319)股價都抽升，物管股板塊值唔值得繼續憧憬？
    《東網Money 18》搵嚟宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
    1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
    https://www.facebook.com/onccnews/
    2.《東網Money 18》facebook專頁：
    https://www.facebook.com/money18/
    3. on.cc東網 YouTube頻道
    https://www.youtube.com/user/ontvnews/
    --------------------------
    銀行落雨收遮！點算好？
    持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
    《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
    只須一個電話，滿足您資金需要。
    ．物業一按二按．公居屋貸款
    ．業主私人貸款．中小企貸款
    查詢：2525 3535
    網址：https://bit.ly/2Xvlfys
    WhatsApp：https://wa.me/85293210040
    忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
    放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020