安永：明年港IPO集資額料3500億元　按年跌一成

新股市場暢旺，會計師行安永預計，明年本港新股將保持強勁，惟對明年下半年情況暫抱審慎態度，因新冠肺炎疫情對經濟影響或會滯後反映，保守估值集資總額達3,500億元，較今年集資額3,905億元跌約10%，但仍有機會排名全球第一位。

安永指，本港今年全年上市宗數按年少17宗至144宗，以總集資額3,905億元排行全球第二，而首位美國納斯達克市場預期達約4,302億元。

今年有9隻中概股回流香港，合供集資約1,313億元，佔今年總集資額約34%。美國總統特朗普簽署《外國公司問責法案》，不符合美國會計標準的中國企業需從美國證券市場除牌。安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，中美關係屬於長期問題，令中概股明年有更大誘因回港第二上市作「保險」。

他又指，即使中美關係改善，但個別中概股在中港股市的匯率及投資便利性等方面都有優勢，在美國市場未能完全反映公司的內在價值，不少回港第二上市公司的股價都做好，增加中概股日後回香港或A股的意欲，認為中概股回流是長遠趨勢。

不過，蔡氏提到，如果在美國上市的中小企要回流香港，需要再考慮估值及風險評估。加上聯交所對第二上市有一定要求，成本較高可能會令企業卻步。

聯交所計劃提高主板上市盈利門檻，安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，聯交所原意是區分主板及GEM板，並提升主板上市公司質素，尤其是小型的建築股市值太少小，新例可以避免借殼上市等行為。若事成，將令符合上市資格的企業減少，或令部分小型企業轉向其他市場，如新加坡、中國A股地，影響新上市宗數，故或有不少新股趕於提高上市門檻前上市。

對於內地加強監管互聯網平台經濟壟斷行為，蔡偉榮說，相關科網新股短期內會受到影響，但相信當市場了解做法後，新股價值將會調整，未來仍會繼續有金融科技公司在不同市場上市。

他又提到，新冠肺炎疫情對經濟的影響或出現滯後反應，而獨角獸企(估值十億美元或以上企業)仍會主導全球新股市場排名，基於香港有互聯互通等優勢，吸引力及競爭力仍然很大。

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