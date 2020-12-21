宅經濟推動！韓首11個月即食麵出口增28%　中國最大市場

新冠疫情全球大爆發，民眾紛採購物資放在家中，帶動即食麵產業暢旺。外媒引述南韓關稅廳和食品業界數據，南韓今年首11個月即食麵出口額較按年增長28.4%，中國為最大出口市場。

今年首11個月，南韓即食麵出口額較達5.4972億美元，遠高於去年全年4.67億美元的出口額。以出口國家來看，今年首11個月，南韓即食麵對中國出口額最大，為1.3856億美元，佔比25.2%，其後依次為對美國出口7,284萬美元，對日本、泰國及菲律賓出口額分別4,498萬美元、2,466萬美元及2,237萬美元。

報道指出，疫情爆發迫使人們待在家中，南韓即食麵成為應急食品，在全球大受歡迎。南韓食品業界人士表示，當地今年全年即食麵出口額可望創下歷史新高，將突破6億美元大關。

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