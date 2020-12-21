恒生銀行深水埗北河街分行明起恢復營業
2020年12月21日 17:06
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恒生銀行(00011)深水埗北河街分行早前由於需要等候一名分行員工的新冠肺炎檢測結果，而暫時停止服務。其後該名員工的檢測結果已確認呈陰性，北河街分行將於明日(22日)恢復營業。
此外，早前因應一名員工確診新冠肺炎而暫停服務14天的新蒲崗分行，將於下周一(28日)恢復營業。
為審慎起見，銀行已安排此兩間分行的全部員工留在家中自我隔離，並安排他們接受深喉唾液測試，全部員工的檢測結果均呈陰性。同時，銀行根據衛生當局的指引已在兩間分行進行徹底清潔及消毒。
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