大悅城地產出售兩項上海物業　代價20億人民幣

該公司向上海東磬以代價17.16億元出售物業A。物業A為位於中國上海市浦東新區三林鎮悅耀蘭苑內泳耀路511弄6幢2、3號的辦公樓及相關地下車位。物業A由總銷售面積約36,500平方米、作商業及辦公用途的整幢樓宇，以及309個相關地下車位組成。

另該公司向上海東薈以代價2.83億元出售物業B。物業B為位於中國上海市浦東新區三林鎮悅耀蘭苑內泳耀路511弄7幢1號的辦公樓及相關地下車位。總銷售面積約5,740平方米、作商業及辦公用途的整幢樓宇，以及49個相關地下車位組成。

待出售事項完成後，該集團預期錄得收益約5.03億元，料收益乃按總代價減該等物業應佔估計開發成本及銷售開支計算得出。來自出售事項之銷售所得款項淨額將入帳為集團之溢利及將用作一般營運資金。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020