虛銀富融銀行開業 3個月定存利率達5厘
2020年12月21日 17:14
東網電視更多新聞短片
最後一間虛擬銀行富融銀行終於宣布開業，為首間提供外匯買賣服務及連接騰訊(00700)旗下的流動支付平台WeChat Pay HK的虛銀。該行指，未來雙方會探討更多合作方案，為雙方客戶提供涵蓋流動支付的增值服務。推廣期內，客戶在WeChat Pay HK上綁定該行戶口，可獲合共188元的電子現金券。
該行行政總裁岑志豪表示，該行自試業以來運作暢順，未來將繼續善用各個股東的優勢，並通過各種開放銀行計劃，包括開放應用程式介面(API)來持續優化產品和服務。
除外，該行目前亦提供港幣、人民幣和美元的儲蓄、定期存款及本地轉帳服務。客戶也可透過轉數快(FPS)二維碼在該行的應用程式上進行港幣和人民幣的本地支付。推廣期內，該行客戶的首筆3個月港元定期存款可享5厘年利率優惠，惟上限為3.8萬元。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020