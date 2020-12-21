虛銀富融銀行開業　3個月定存利率達5厘

該行行政總裁岑志豪表示，該行自試業以來運作暢順，未來將繼續善用各個股東的優勢，並通過各種開放銀行計劃，包括開放應用程式介面(API)來持續優化產品和服務。

除外，該行目前亦提供港幣、人民幣和美元的儲蓄、定期存款及本地轉帳服務。客戶也可透過轉數快(FPS)二維碼在該行的應用程式上進行港幣和人民幣的本地支付。推廣期內，該行客戶的首筆3個月港元定期存款可享5厘年利率優惠，惟上限為3.8萬元。

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