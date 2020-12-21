曠逸國際主要股東減持

Starcross Group Limited確認並無強制出售其持有之股份。於出售後，Starcross Group Limited仍持有5,215.51萬股股份，相當於公司於2020年12月31日已發行股本約8.69%，並不再為公司之主要股東。

Starcross Group Limited自2020年12月16日起直至公告刊發之時並無出售任何進一步股份。

集團亦正與一名獨立第三方進行磋商以潛在出售主要從事集團健康相關業務的附屬公司。

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