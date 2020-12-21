玉米價攀升！中國政府在農戶銷售旺季罕見提高供應

外國傳媒報道，玉米價格的攀升促使中國政府採取行動，舉措之一是在農戶銷量即將增加之際，罕見地提高供應量。

中國政府上周宣布重啟臨時儲備玉米競價銷售，為多年以來首次在農戶銷售旺季採取這措施。周一(21日)，玉米大省黑龍江隨後宣布向指定買家銷售近100萬噸玉米。先前兩周，吉林省和黑龍江省已向煉廠和飼料廠銷售了130萬噸。

隨着非洲豬瘟疫情消退，龐大的飼料需求促使今年中國玉米價格上揚，大商所玉米期貨12月初創出紀錄。作為全球第二大玉米消費國的中國，海外採購規模也出現飆升，史上首次超過了世界貿易組織(WTO)設定的年度玉米進口配額。

盛達期貨分析師Meng Jinhui表示，雖然政府最新的銷售量低於5至9月份的每周400萬噸，但此舉暗示中國不希望看到價格漲得過高。

大商所5月交割的玉米期貨周一收市上漲1.2%，至2,645元，12月1日觸及2,682元的紀錄。今年以來，玉米價格累計攀升了38%。

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