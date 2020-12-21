跌到咁！駱克道舖獲便利店10.8萬租用　較25年前低28%

零售及餐飲市道持續淡靜，但個別行業仍看準核心區舖租下跌機會擴充。中原(工商舖)商舖部分區營業董事梁偉傑表示，銅鑼灣駱克道511號地舖，面積約1,000方呎，獲連鎖便利店以每月約10.8萬港元承租，呎租約108元，租約為3年。租金倒退回該舖1995年前有租務紀錄以來的新低水平。

上述舖位前租客為鞋店，於2017年以約28萬元進駐，其後續租至今年屆滿。而業主於今年6月曾在市場放租，叫價為每月約23萬元，其後隨着市況變化而持續調整租金叫價。

他相信，是次成交租金偏低，主因租客為連鎖實力品牌，故業主願意大幅折讓約53%租出。翻查資料，該舖位於1995年曾以月租約15萬元租出，即最新成交價比25年前更低約28%。

此外，時裝品牌新近進駐銅鑼灣駱克道499號京都廣場地下4及5號舖，面積約2,157方呎，月租僅約10餘萬元，據了解，該品牌於2010年初曾以43萬元承租同一舖位，今次重返該舖，租金大幅折讓約7成。而該舖於今年6月叫價約20.8萬元，成交金額較叫價折讓近5成。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020