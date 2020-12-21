市場單日增4個巨額銀主盤　開價逾3.3億元

二手市況轉差，市場再有巨額銀主盤湧現。市場消息稱，市場剛新增4個銀主盤，叫價逾3.3億元，料由同一組業主持有，其中南區淺水灣道雙號單位，實用面積2,599方呎，現開價1.9億元放售，呎價約7.3萬元，料為現時市場最大額銀主放盤。

資料顯示，另外兩個位於西半山豪宅，分別為蔚然高層戶，實用面積1,296方呎，叫價4,850萬元。而同區瑧環低層放盤，實用面積650方呎，開價1,680萬元。

而同批放盤中，包括一個商業物業，單位為灣仔新銀集團中心一單位，亦由銀主以8,000萬元放盤。

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