美國6大銀行明年可重啟回購　料涉858億元

在美國聯儲局開啟綠燈後，美國最大6家銀行將能夠在明年第一季度重啟股票回購。根據新的派息政策，假設第4季度利潤達到分析師預期的水平，那麼美國6大銀行可能會在明年第一季度回購至多110億美元(約858億港元)的股票。

摩根大通和摩根士丹利在聲明中表示，它們計劃從下個季度開始回購股票。花旗集團和高盛集團說，它們也打算明年重啟回購，美國銀行首席執行官Brian Moynihan曾表示，該公司計劃「一經獲准、盡快回購股票」。

在今年的股市上漲中，華爾街的銀行大都受到冷待，迫切期待批准增加資本派發的許可。6月份，聯儲對最大幾家銀行的對股東支出設定了臨時上限，禁止它們回購自己的股票或提高派息。

在聯儲局設立2020年的第二輪壓力測試中，華爾街度過了新冠肺炎引發的動盪，並有足夠的資本來挺過由該病毒引起的長期經濟衰退。

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