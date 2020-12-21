新手機及遠距設備渴市 台灣11月外銷訂單漲幅十年最勁

台灣經濟部周一(21日)公布，11月份外銷訂單132.5億美元，按年增長29.7%，優於市場預期之餘，並創2010年以來的最大單月增幅，當中以歐洲訂單反彈幅度顯著。

公告指出，11月外銷訂單金額577.8億美元，再創單月新高紀錄，主要受惠國際品牌智能手機延遲上市及熱銷，加上遠距設備需求高，帶動科技類貨品接單明顯增長；傳統貨品亦因國際原物料價格上揚，加上市場需求增加，多呈正增長。

據當地經濟部估計，12月份外銷訂單金額料較上年同期增長29至32.5%，今年全年則估增長9.3至9.6%。

展望未來，由於國際品牌智能手機銷售延遲，加上疫情帶動遠距設備需求延續，以及5G通訊、高效能運算等新興科技應用在台灣半導體業者具領先優勢下，有助科技貨品接單續高企。不過，疫情未緩解，加上美中貿易爭端等不確定因素仍在，台灣經濟部認為後續須密切關注。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020