恐慌情緒加劇！道期急瀉逾700點　歐股跌幅擴至3%

英國發現變種新冠病毒，市場恐慌情緒加劇，美國道指期貨急插744點或逾2%，至29,369點；標指期貨報3,629點，跌76點或2.08%；納指期貨報12,539點，跌173點或1.36%。

疫情加上英國脫歐後的貿易協議進展甚微，英鎊兌美元匯率大幅向下，下跌2.31%，至1.3219美元。歐元兌美元亦跌近1%，至1.2148美元。美匯指數一度重上91關，升1.03%。

在燃油需求劇減下，布蘭特期油重挫5.5%，報每桶49.37美元；紐約期油也大跌5.4%，報每桶46.44美元。

英國進一步升級防疫封鎖措施，為避險資產黃金帶來提振。現貨金周一勁升1.1%，報每安士1,900.57美元，曾觸及1,901.38美元，創11月9日以來新高；期金漲逾0.9%，報每安士1,904.80美元。

此外，現貨銀漲4.5%，報每安士26.93美元，盤中一度觸及27.02美元，創9月18日以來新高；鉑金期貨漲1.05%，為1,054.1美元；鈀金期貨漲0.25%，報2,378美元。

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