印度能替代中國？製造業巨企們的夢要醒了

新冠肺炎疫情讓中國世界工廠角色面臨動搖，外資紛紛部署將工廠撤出，不過在被指是「替代中國選擇」的印度，製造業巨頭們近期飽受苦果。

外國媒體報道，日本本田汽車計劃在印度削減約4成的汽車產能，該公司目前在印度擁有兩座工廠，日前敲定了最早2020財年內關閉其中一座工廠的計劃。

由於新冠病毒疫情導致銷量減少，開工率處於低迷狀態，因此本田準備通過收縮生產挽回局面。2020年度，疫情導致臨時停產和銷售減少也對本田帶來沉重打擊，為此集團決心削減產能。

本田計劃停產的是位於印度首都新德里近郊的北方邦大諾伊達的第1工廠，該工廠主要生產小型車CITY等車型。

另外，早前iPhone代工企業台灣的緯創資通在印度開設的iPhone生產工廠發生大規模暴力事件，該工廠2,000名值班員工中大部分參與其中。

緯創日前表示，該廠房主要生產設備、倉庫並無報載所稱遭受重大損害，初估財務損失金額約為1億至2億元新台幣，而該廠也正進行停工調查。

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