滙景控股向東莞「舊改」項目投資5.75億人幣

於投資完成後，東莞滙景東部汽車將繼續由中國控股公司、深圳潤航及東莞樟木頭經濟聯合社分別持有40.8%、39.2%及20%權益，東莞滙景東部汽車將在投資完成後繼續作為本公司的附屬公司入賬。

目標項目位於中國東莞市樟木頭鎮。附近的環境由住宅區及工業區組成。其佔據多塊土地。根據「三舊改造計劃」進行改造後，佔地面積約為171,330.12平方米，用於住宅及商業用途。建議總計容面積約為385,000平方米。物業之土地使用權由國有土地及集體土地組成。於本公告日期，部分物業已出租作工業用途，而部分物業為空地。

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