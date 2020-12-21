滙景控股向東莞「舊改」項目投資5.75億人幣
2020年12月21日 19:28
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滙景控股(09968)公布，集團非重大附屬公司的主要股東深圳潤航同意向東莞滙景東部汽車投資金額不超過12.88億元人民幣，及全資附屬公司中國控股公司同意同時向東莞滙景東部汽車投資約5.75億元人民幣。
於投資完成後，東莞滙景東部汽車將繼續由中國控股公司、深圳潤航及東莞樟木頭經濟聯合社分別持有40.8%、39.2%及20%權益，東莞滙景東部汽車將在投資完成後繼續作為本公司的附屬公司入賬。
目標項目位於中國東莞市樟木頭鎮。附近的環境由住宅區及工業區組成。其佔據多塊土地。根據「三舊改造計劃」進行改造後，佔地面積約為171,330.12平方米，用於住宅及商業用途。建議總計容面積約為385,000平方米。物業之土地使用權由國有土地及集體土地組成。於本公告日期，部分物業已出租作工業用途，而部分物業為空地。
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