深圳人好難上車！樓價達居民平均年薪43.5倍

外國傳媒報道，深圳官方數據顯示，雖然當地2019年GDP按年增6.7%，但該市人均收入僅2萬美元(約15.6萬港元)，而平均兩房樓價卻達90萬美元(約702萬港元)。中國房地產業者易居數據顯示，深圳公寓的價格約是居民平均年薪的43.5倍，顯示當地居民的住房負擔能力不足，甚至只有1/3的深圳居民擁有自己的公寓，比率不到上海的一半。

數據顯示，在中國80個特大城市中，香港的住房負擔能力最差，而深圳的排名次之。深圳被高樓大廈包圍的「城中村」，其兩人住房的租金約為每月250至300美元(1,950至2,340港元)，但村外同等大小的公寓空間，花費則約高3倍。

此外，據深圳市住房監督機構負責人Zhang Xuefan表示，深圳的人均可支配收入為中國第3高，但該市居民的平均居住面積為28平方公尺，低於廣東省和中央政府的最低標準。

在社群媒體公司擔任影片編輯的Hu Jinjin表示，即使是距離深圳市兩小時的兩房公寓，樓價仍高達360萬元人民幣，民眾也必須在深圳市生活和納稅3年才能買樓。她稱，當前的深圳希望吸引技術勞工，而向她這樣的普通人對深圳而言已不再重要。

深圳的人口也正在高樓價的背景下開始下降，雖然當地人口在過去40年增長約42倍，但湧入深圳的人數自2017年起已連續下降兩年。

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