比特幣癲升背後　新炒家斥近900億元入貨

數碼貨幣「一哥」比特幣首次突破24,000美元，數據指出，自9月以來，購買至少1,000個比特幣、開立帳戶還不到一年的新投資者，推動了對比特幣的巨大需求。他們過去3個月總計購買了50萬個比特幣，價值115億美元(約897億港元)。

根據數據公司Chainalysis首席經濟學家Philip Gradwell表示，這些新的需求幫助推動比特幣價格升至歷史高點，機構投資者的作用正變得愈來愈明顯。需求受到北美投資者的推動，來自機構買家的需求更大。

隨着這些新投資者加快購買狂潮的同時，比特幣的價格從1萬美元的水平上漲了一倍多。

華爾街投資者對比特幣的需求激增，反映了這種加密貨幣今年的漲勢與3年前的不同。2017年比特幣的上漲主要是由散戶投資者推動的，他們中的許多人出於投機目的押注比特幣和其他小型加密貨幣。比特幣在那年年底首次接近2萬美元，但隨後很快崩盤，在接下來的幾個月裏損失了80%的價值。

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