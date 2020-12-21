【悲情樓市】單日增4個大額銀主盤　白加道屋帳蝕1200萬沽

疫情仍未受控，經濟前景未許樂觀，豪宅物業走勢難被看好，市場單日新增4個大額銀主盤，總叫價逾3.3億元，其中南區淺水灣道56號單位，最新開價1.9億元放售，料為今年最貴重銀主貨。同時，「疫」市下近期多區豪宅盤湧現劈價、蝕讓成交。

代理表示，上述物業包括淺水灣道56號雙號單位，實用面積2,580方呎，現時每方呎叫價約7.36萬元。其餘兩個都是西半山豪宅，包括蔚然高層戶，實用面積約1,300方呎，現叫價4,850萬元放售，較7年前購入價僅高約1.3%，同區瑧環另一個低層放盤，實用面積650方呎，開價1,680萬元，亦只較10年前入貨價高約1.3%。

至於該批放盤中亦包括一個商業單位，位於灣仔新銀集團中心，開價約8,000萬元。資料顯示，上述4個單位由同一組業主以公司名持有，近日同時由銀主放售，公司董事姓名均與香港其中一間上市公司高層人員相同。據了解，該公司主要從事船舶租賃業務。

●料內地客5.3億購山頂豪宅

事實上，近期豪宅市場亦出現劈價、蝕讓。土地註冊處資料顯示，山頂白加道28號單號屋，以5.3億元登記售出，呎價約12.4萬元，原業主于鳳（YU FENG）於2015年11月以5.42億元購入，持貨5年，帳面蝕約1,200萬元，新買家余欣（YU XIN），屬漢語拼音登記，有機會為內地人士。據了解，上址曾多次向不同財務機構承按，於2018年曾叫價8.3億元放售，至今年叫價傳減至5.5億元，終累減3億元易手。

九龍豪宅市情況相若。美聯鍾坤文稱，紅磡何文田山畔1座高層A室，實用面積1,259方呎，屬四房雙套房間隔，連車位曾叫價2,900萬元放售，近日不連車位售2,530萬元，呎價20,095元。據了解，原業主為投資者，於2015年以逾2,880萬元購入單位，轉手帳面蝕逾350萬元。

此外，西南九龍帝峯‧皇殿料錄今年最大額成交。市場消息稱，該盤1座中高層兩個相鄰單位，實用面積分別為1,424及1,174方呎，曾於市場叫價逾一億元放盤，終合共以約8,200萬元售出，平實呎價逾3.15萬元。據了解，兩個單位曾先後多次承按或貸款。

●形薈3年帳蝕20萬

此外，早年開售新盤辣招鬆綁後都連錄買賣。市場消息指，筲箕灣形薈2座中層戶，剛售635萬元，實用面積318方呎計，呎價19,969元，較2017年購入價帳面低逾20萬元，但計及購入時現金回贈料仍獲利。

中原曾文慧亦稱，西南九龍匯璽2B座極高層D室，實用面積351方呎，屬一房間隔，9月時曾叫價1,000萬元放盤，減至870萬元沽，物業約3年多升值不足2%。成交紀錄冊資料顯示，單位一手購入時享現金回贈優惠。

●太古城6年帳賺351萬

個別大型屋苑於冬至仍錄二手承接，中原趙鴻運表示，鰂魚涌太古城高安閣中高層F室兩房戶，實用面積503方呎，享池園景致，以售價993萬元易手，呎價19,742元。原業主於本月初才以1,038萬元放盤，是次減價45萬元售出單位，持貨逾6年帳面獲利351萬元。屋苑本月至今暫錄18宗成交，平均呎價約18,410元。

部分藍籌屋苑於疫情肆虐下交投仍算不俗，中原侯惠良稱，沙田第一城本月至今已錄約28宗成交，與上月同期相若。其中30座高層B單位，實用面積451方呎，間隔三房設計，議價後以775萬元售出，呎價17,184元。原業主於2006年以189萬元購入上址，是次轉售帳面獲利586萬元，物業升值約3.1倍。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020