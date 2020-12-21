聯交所斥偉志控股及執董違反《上市規則》

上市委員會10月進行聆訊，該5度認購理財產品，投資金額涉及1.53億元。於該公司2018年業績列作「按公允值計入損益之金融資產」，佔該年總資產的9.8%。

陳緯武全權負責此投資，他認為投資本質上只是現金存款，不構成《上市規則》 第 14.04(1)(a)條的「交易」，因此沒有就建議認購理財產品通知董事會或諮詢專業顧問。即使聯交所在2019年3月開始調查有關事宜，並已就認購理財產品向公司提供指引，及已2度知會該公司的投資構成《上市規則》所指的「交易」，但公司並沒有採取相應補救行動。

聯交所上市委員會認為，事件令人關注陳緯武促使公司遵守《上市規則》的能力，而公司多次違規，證明陳氏並不熟悉《上市規則》第十四章有關須予公布的交易的相關規定，並裁定該公司及陳氏違反《上市規則》。另外，要求陳氏完成有關監管及法律議題的培訓；該公司須於完成培訓後的兩星期內刊發公告，確認已全面遵守上述指令等。

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