全球經貿戰：傳美或徵收越南進口產品關稅

外國傳媒報道，越南在中美貿易戰下出口大增，成為受惠國之一，日前就被美國財政部列為「匯率操縱國」。新加坡亞洲貿易中心行政總裁Deborah Elms就此預計，美國總統特朗普下台前，美國恐會宣布對進口越南產品徵收關稅。

他表示，美國在宣布越南為匯率操縱國後，與匯率操縱調查同時進行、對越南可能操縱匯率的301調查，預計最快將在明年1月7日公布結果，美國「極有可能對越南實施某種報復」。有媒體認為，進口越南商品的美企可能會面臨關稅。

另有3位消息人士透露，美國不會縮短到1月7日結束的公眾意見徵詢期，以讓特朗普在1月20日離任前，有約2周的時間採取行動。對越南的關稅可能會在拜登就任頭幾周開始徵收。

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