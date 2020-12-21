樓價UPDATES：趁市淡入貨　投資者斥523萬購青泰苑

投資者趁市淡入市，獲減價36.2萬港元，於已補價自由市場以523.8萬元，購入青衣居屋青泰苑兩房戶收租，料租金回報可達約3.2厘。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣道香苑大廈中高層C室，實用面積約385方呎，兩房間隔，原業主叫價由558萬元落價至510萬元，獲上車客承接，實用呎價約13,247元，外區用家希望透過「按保」置業，故物色細價上車盤，並在多區睇樓，斥資入市自用。

●西灣河鯉景灣觀峰閣中層A室，實用面積約797方呎，套三房間隔，原先叫價約1,550萬元放盤，議價後終減價至約1,482萬元，獲外區用家趕及新年前承接，實用呎價約18,595元。

●鰂魚涌太古城12月暫錄得約28宗租務成交，包括金山閣中高層E室，兩房間隔，實用面積約593方呎，1個月前以約23,000元放租，其後降價至20,000元租出，實用呎租約33.7元，新租客為夫婦，睇樓數次後決定承租。

●北角健威花園D座高層8室，實用面積446方呎，兩房間隔，望樓景，附有近百萬元裝修，叫價820萬元，放盤1個月，最終累減50萬元以770萬元易手，實用呎價17,264元，新買家屬於同區分支家庭，原業主於2017年10月以630萬元買入，持貨3年，帳面獲利140萬元，若扣除百萬元裝修費及買賣交易費計，業主僅平手離場。

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九龍區

●將軍澳廣場6座中高層D室，實用面積447方呎，兩房間隔，吸引睇樓一個月之父母入市，協助子女上車，成交價760萬元，實用呎價約17,002元。

●九龍城THE AVERY中高層C室，開放式間隔，望樓景，實用面積約225方呎，以約13,800元放租4個月，其後調整租金至10,000元，即吸引區內客洽詢，累計減幅近28%，實用呎租約44.4元。

●西南九龍匯璽II第3B座中層B室，望海景，一房間隔，實用面積約349方呎，以980萬元放盤1個月後獲區內客接洽，議價後減價58萬元，以約922萬元成交，實用呎價約26,418元，原業主於2017年12月以約809.3萬元購入，是次轉售帳面賺約112.7萬元，物業升值約14%。

●長沙灣泓景臺12月暫約4宗買賣，其中2座極高層G室，實用面積685方呎，套三房間隔，吸引用家承接，單位原先叫價1,270萬元，因應市況調減38萬，以1,232萬元成交，議幅約3%，實用呎價約17,985元。

●荔枝角盈暉臺3座低層H室，實用面積438方呎，兩房間隔，最初開價760萬元，議價後微減30萬元，以730萬元成交，實用呎價16,667元，原業主於2014年6月以479萬元購入，持貨6年半，現轉手帳面獲利251萬元離場，單位升值52%。

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新界區

●青衣居屋青泰苑C座中層6室，實用面積401方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價560萬元，放盤兩星期，減價36.2萬元或6.5%，即獲買家以523.8萬元承接，實用呎價13,062元，新買家為外區投資客，同類單位市值月租約14,000元，料上址租金回報約3.2厘。

●荃灣全‧城滙6座中層C室，實用面積532方呎，兩房間隔，以1,000萬元成交，實用呎價18,797元，原業主於2017年9月購入上址，當時作價913萬元，持貨3年滿SSD期沽售，帳面獲利87萬元，單位期內升值約10%。

●屯門居屋澤豐花園3座高層M室，實用面積469方呎，兩房間隔，叫價500萬元，已補價自由市場以468萬元沽出，實用呎價9,979元，新買家為區內租客，十年前由業主變租客，本打算待樓價下跌再置業，但一等多年，現時疫情下業主普遍肯提供一定的議價空間，於是把握機會再上車。

●元朗區周末錄12宗二手買賣，包括采葉庭13座低層E室，實用面積460方呎，兩房間隔，11月放盤，叫價620萬元，大減40萬元，以580萬元沽出，實用呎價12,609元，原業主於2015年3月以457萬元購入單位，持貨5年轉售，帳面獲利123萬元，單位期內升值27%。

●粉嶺牽晴間12月暫錄約6宗買賣，包括3座高層D室，實用面積986方呎，套三房連套及工人房間隔，議價後以1,000萬元獲承接，實用平均呎價10,142元。

●沙田第一城12月暫錄28宗買賣，與上月同期相若，最新錄30座高層B室，實用面積451方呎，三房間隔，議價後以775萬元易手，實用呎價17,184元。

●馬鞍山曉峯灣畔3座高層F室，實用面積501方呎，兩房間隔，開價約750萬元，議價後以680萬元易手，實用呎價13,573元，原業主於沽出上址，即以920萬元，購入同屋苑3座中層B室三房戶，單位實用面積653方呎計，實用呎價13,629元。

●西貢大網仔早禾坑雙號屋全幢，套兩房兩廳間隔，連天台約700方呎，原先叫價2,000萬元，減價40萬元，減幅2%，以1,960萬元沽出，新買家為外籍人士，原業主於2010年4月購入上址，當時作價1,928萬元，持貨逾10年至今沽售，帳面獲利32萬元離場，單位期內升值約2%。

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