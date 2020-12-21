【全球「疫」慌】英國疫情失控　道指早段瀉315點

儘管美國國會就規模約9,000億美元的刺激方案達成協議，但英國出現變種病毒引發市場不安，美股周一早段顯著受壓，道指瀉315點，至29,864點；納指瀉160點，至12,595點；標指瀉43點，至3,665點。

港股期指夜市曾失二萬六關，目前報26,167點，跌178點，低水140點。

航空股和旅遊股首當其衝，美國航空和達美航空股價分別挫3.8%和2%。郵輪營運商嘉年華郵輪和皇家嘉勒比股價分別挫3.4%和2.6%。能源股亦有沽壓，埃克森美孚股價挫3.9%。

銀行股逆市做好，聯儲局上周五為美國大型銀行回復有限度回購開綠燈，美國6大銀行可於明年首季回購最多110億美元(約858億港元)股份後，摩根大通和摩根士丹利均稱計劃下季開始回購股份。摩通股價曾升3.4%；大摩股價漲4.9%；花旗股價亦升2.7%。

運動用品商Nike上季每股盈利78美仙，遠高於市場預期的16美仙，股價早段漲6.4%至146.12美元。

德國商業銀行定息策略主管里格爾表示，英國疫情令人憂慮所有有關明年經濟的樂觀預測和看法都可能是錯誤的，這是相當可怕的想法。不過，瑞銀全球財富管理經濟師多諾曼表示，只要疫苗如期投入應用，明年第二季經濟將回復正軌，相信新的疫情變化和邊境封鎖不會扭轉中期經濟前景。

高盛策略師科斯廷則列出明年市場3大風險，首先是新冠疫苗推出過程未必順利，觀乎首周分發過程顯示物流程序複雜，令明年上半年可以分發多少疫苗成未知數。另外兩個風險分別是通脹可能重臨，以及政策不明朗。

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