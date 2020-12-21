京東健康悉數行使超額配股權　額外籌近40億元

根據Merrill Lynch International與JD Jiankang訂立的借股協議，Merrill Lynch International已向JD Jiankang借入5,728.5萬股股份，以補足國際發售的超額分配。超額配發股份將用於促進向JD Jiankang歸還所借入股份的一部分。公司將按每股70.58港元配發及發行超額配發股份，即全球發售項下每股發售股份的發售價。

聯交所上市委員會已授出超額配發股份的上市批准及買賣許可。超額配發股份預期於2020年12月24日上午9時正開始在聯交所主板上市及買賣。另經扣除公司就行使超額配股權應付的承銷佣金及其他預計開支後，公司預計就發行超額配發股份淨籌39.82億港元。

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