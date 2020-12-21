【產經評論】病毒變種財路斷　全球蕭條戰難免

全球疫情不但一波接一波，且最新英國更出現病毒變種，據講傳播率高七成，別說陸續面世的疫苗成效存疑，單計經濟就已無法正常化，意味「大蕭條」步步進逼，各大央行的寬鬆貨幣政策苦無退路，只有繼續「讓銀彈飛」，任由金融資產泡沫白熱化。看來，一場全球攬炒不可避免，且路徑愈來愈清晰，疫下世界大洗牌和大重組正同步推演！

今年很不容易才捱到年底，時值聖誕新年旺季，偏偏這個時候英國傳來病毒變種，打擊信心的震撼程度較英歐貿易協議談判消息還要大，畢竟英國脫歐過渡期可有可無，反正市場對硬脫歐或多或少都有最壞打算，反而疫情無限輪迴，足以令人心陷於崩潰的邊緣。

經歷先前的防疫經驗，刻下各地都不敢怠慢，紛紛加強限制入境人流自保。其實，回看年初以來疫情的發展，早已看不到全球攜手抗疫，反而是各有各的做法，疫苗研發是競爭多於合作，至如今病毒變種，一盤散沙的疫苗研發，又再陷於徒勞無功之境。若稍後被證實疫苗無法防止變種病毒傳播，市場對明年全球經濟的預估必將面臨重估和下調的巨大壓力。

面對這個糟糕的局面，各大央行只有繼續加大財政政策及維持寬鬆貨幣政策，以盡量維持經濟秩序，流往金融市場的海量流動性將繼續激化金融資產泡沫。富者可繼續坐順風車錢搵錢，窮者就一窮二白，依靠政府接濟。奉行福利主義體制的已發展國家，在疫情下正面臨滅頂之災。

不過，上述也只是隔靴搔癢，之後更大的危機乃持續不斷的世紀疫情正同步改變世界秩序，所指的是正在加快瓦解二戰以後美國獨大的形態。事實上，歐美等已發展國家在防疫上一敗塗地，盡顯制度缺陷，央行下猛藥救市，加上負利率及龐大財赤，足令經濟從此泥足深陷，不能自拔。演變下去，輸家求翻盤，離不開「熱戰」！

歷史說明，每個大時代的轉捩點，往往就是天災起始。2008年金融海嘯後歐美經濟未能走出衰退陰霾，美國獨大的體制已受動搖。特朗普主張的去全球化，正正試圖力挽狂瀾，詎料一場世紀疫情大爆發，打亂了戰略，更加速美元體制崩潰。可以預見的是，經年的瘟疫正把全球經濟推向「大蕭條」，別以為疫後就太平，屆時若歐美聯手制華未能迫使中國讓利，主戰群勢必推波助瀾燃點火藥庫，這是大概率的事。中美貿易戰、科技戰、貨幣戰，都是世界大局演變的體現，看來中國雖不求戰，但不得不備戰！

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