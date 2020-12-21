新股專輯：電子商務平台YesAsia遞上市申請

總部駐於香港的國際電子商務平台營運商YesAsia遞上市申請，大華繼顯任獨家保薦人。

該公司從事採購亞洲時裝與生活時尚、美容及娛樂產品，並向全球客戶銷售有關產品。據初步招股文件，公司有三個主要網上平台，分別為YesStyle、AsianBeautyWholesale及YesAsia平台，主要透過網上平台出售產品，並以部分透過線下B2B銷售渠道出售的娛樂產品作輔助。

截至9月底止9個月，收入按年增44%至1.2億美元，當中透過於YesStyle及AsianBeautyWholesale平台，銷售時裝與生活時尚及美容產品的收入增加53.4%至1.12億美元，佔業績93%。而透過YesAsia平台及線下B2B銷售渠道銷售娛樂產品的收入，跌20.5%至848.5萬美元。

今年首9個月計，公司擁有平均逾560萬名平均電子商務平台月度活躍用戶總數及逾103.9萬名電子商務客戶。

公司擬將集資所得用於加強市場營銷工作、優化平台內容及資訊科技實力及創造令人滿意的客戶體驗、提高物流配送實力及倉庫效率，及一般營運資金。

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