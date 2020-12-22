東方日報B1：英疫情惡化　歐洲股災　滙控倫敦再瀉逾2%

英國驚現病毒變種，拖累在港上市的金融股如滙控、渣打等股價勁瀉。

為壓制變種疫情繼續蔓延，英國多地實施更嚴格的封鎖，並取消聖誕假期間的放寬措施，所有室內休閒與娛樂等非必要商店都須關閉，為期兩周。當地料約1,800萬人受影響，若再加上德國與意大利先前宣布的居家避疫令，歐洲上千萬人今年將在「禁足令」下過聖誕，把商家們的消費復甦夢敲碎！

作為今年受疫情嚴重打擊的國家之一，英國政府預計國內生產總值(GDP)將萎縮11.3%，創300年以來最大跌幅，並且要到2022年第四季，經濟才有望重回疫情前水平。法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷相信，面對疫情變種及脫歐兩大不確定性，英國最壞情況仍未過去，有機會重演第二季按季勁縮近20%的情況。

惟他相信，吸取年初疫情爆發的經驗後，歐洲國家已建立一套應對機制，以至今次封鎖行動能快速實施，料蔓延規模及速度不如3月份。目前關鍵在於歐盟對英國的邊境控制能否做好，因為一旦變種病毒進入人口流動管制較弱的歐盟地區，疫情防控工作將更為困難。

吳續指，現時疫苗面世，已令市場上的不確定性大幅減少。環球央行在疫情大爆發後，開啟「無限量化寬鬆」模式，市場流動性大幅增加下，即使再出現冧市，相信規模及跌幅也不及3月時般誇張。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興指，歐洲疫情再度惡化，經濟活動需時恢復正常，歐洲業務比重較多的個股，如普拉達及新秀麗等暫時不宜沾手。但他相信股份回調屬短暫，畢竟市場預期疫苗於明年大規模量產後，經濟可重拾正軌。鄧氏不太看好兩隻同樣有涉足歐洲業務的渣打及滙控，主要因為基本面不吸引，股本回報率太低。大華繼顯執行董事梁偉源則認為，滙控現水平可開始分段吸納，博集團明年有機會重啟派息和回購。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020