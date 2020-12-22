歐股收市受挫　Shell跌逾5%

英國變異新冠病毒傳播失控的消息令市場感到擔憂，歐洲股市周一(21日)下挫。英國富時100指數收報6,416點，跌112點或1.73%；法國CAC指數收報5,393點，跌134點或2.43%；德國DAX指數收報13,246點，跌384點或2.82%。

英國疫情可能會使英國脫歐談判進一步複雜化，隨着12月31日最後期限的臨近，英國和歐盟在脫歐後的貿易談判上仍然陷入僵局，漁業等問題繼續困擾談判。

荷蘭皇家殼牌(Shell)表示，該公司將在2021年減記35億至45億美元的石油和天然氣資產價值，這是今年因一系列調整而做出的最新減值，因為它已根據前景疲軟進行了調整。Shell股價周一重挫5.89%。

藥廠葛蘭素史克(GlaxoSmithKline)旗下的專業HIV公司ViiV Healthcare已獲得針對該病的長效療法的上市許可。葛蘭素史克股價全日跌1.18%。

英國電訊商Vodafone結束了將其埃及業務出售給沙特電信公司的談判，集團沒有解釋理由，Vodafone跌3.19%。

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