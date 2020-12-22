美財長姆紐欽：跟耶倫進行過多次直接會晤

外媒報道，美國財政部長姆紐欽周一(21日)表示，美國期待已久的新一輪財政紓困方案將以一種「非常、非常快速」的方式向經濟注入資金，並認為美國經濟可從疫情中實現復甦。

姆紐欽亦提到，他已經跟有望成為下任美國財政部長的前聯儲局主席耶倫進行了多次交談，並與她進行了幾次直接會晤。他強調會向公眾保證白宮政府會與過渡小組合作。

他又指，9,000億美元規模的刺激法案很良好，並說總統特朗普將保證向美國家庭直接提供支援資金，將於下周向當地家庭發放支票。另外，新法案延長了工資保護貸款項目(Payment Protection Program)，同時更加針對為應對疫情而推出的《CARES法案》。

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