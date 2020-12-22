美股今年融資總額達4350億美元　創紀錄！

新冠肺炎疫情在2020年顛覆了全球金融市場及經濟之際，據外媒匯總的數據，美國企業和股東通過發行股票融資達到4,350億美元，超越2014年的2,790億美元，創紀錄以來最高。

與往年不同的是，2020年大型IPO(首次公開招股)的回報亦非常好。包括Snowflake、Airbnb和Unity Software等新晉股票股價大漲，或反映投資者似乎無視了經濟、政治和企業利潤等方面的不確定性。數據顯示，集資超過10億美元的新股，目前股價比其發行價平均高出81%，比相對較小規模的1PO表現更好。

花旗北美股票資本市場聯席主管Paul Abrahimzadeh表示，「投資交易經常超越了基本面價值... 創紀錄的高估值與低利率直接相關。在低增長環境中增長的任何東西都將獲得豐厚的溢價。」

科技公司的重量級上市吸引了投資者的注意，但生物技術行業的融資量最多。數據顯示，生物技術行業今年有超過100家公司上市，總共籌集了大約230億美元；其次是科技行業的190億美元。

今年有70多家外國公司在美國上市，融資超過210億美元，是2014年以來最高水平。其中多數是中國公司，儘管美國國會通過法案加強監管審查。

值得留意的是，美國股市特殊目的收購公司(SPAC)上市數量激增，成為市場熱點。通過收購SPAC的方式上市，可以避免昂貴且費時的IPO程序。

今年有超過240個SPAC在美國上市，為潛在收購籌集了810億美元。儘管該領域有一些成功的合併，例如Nikola和DraftKings，但這些IPO通常表現不佳。SPAC的平均交易價格只比IPO價格高出約15%。

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