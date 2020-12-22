紐約期油收挫逾2%　布油下試50美元關

全球疫情持續升溫，英國更出現據講傳播率高七成的病毒變種，投資者對經濟前景感到憂慮，油市需求預期下降，拖累國際油價周一(21日)下挫。紐約1月期油收報每桶47.74美元，跌1.36美元或2.77%；布蘭特2月期油收報每桶50.91美元，跌1.35美元或2.58%。

Rystad Energy分析師Louise Dickson表示，英國新的冠狀病毒菌株可能意味到布蘭特油價企穩50美元水平的樂觀預期或短暫消失。

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