美商務部公布「軍事終端用戶」清單　包括103家中俄公司

美國商務部周一(21日)宣布，工業和安全局(BIS)將修改出口管理條例(EAR)，將103家中、俄公司列入「軍事終端用戶(Military End User)」清單中，限制該些公司購買美國的商品或技術。

該103家公司分別為58家中國公司及45家俄羅斯公司，包括中國航空工業集團下屬7家公司及中國航空發動機集團下屬8家公司等。商務部長羅斯指出，當局已確認該些公司與中、俄軍方有聯繫，清單可幫助美國公司篩選客戶中的「軍方終端用戶」。

商務部強調，美國公司向清單上的公司出售商用產品前，須獲聯邦政府許可；建立清單並不意味未包括在清單中的其他公司不受監管，要求美國公司要盡職地調查。

據報道，美國商務部今年4月擴大「軍事終端用戶」定義，把涵蓋範圍由武裝部隊和警察，擴展至支持或協助軍事物品維護或生產的任何個人或實體，即使主要業務為非軍事亦受牽連。出口限制適用廣泛領域，包括文書處理等電腦軟件、科學設備以及飛機零件等。

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