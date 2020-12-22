美股收市：道指強勢轉升37點　摩通漲逾3%

投資者對美國新一輪財政紓困方案感到樂觀，部分緩和了英國變異新冠病毒傳播失控的利淡消息，美國股市周一(21日)個別發展。道指早段曾跌423點，其後跌幅持續收窄至中後段轉升，全日收報30,216點，升37點或0.12%；標指收報3,694點，跌14點或0.39%；納指收報12,742點，跌13點或0.1%。

Avatrade首席市場分析師納Naeem Aslam表示，世界各地的投資者都對在英國發現的變異新冠毒株感到擔憂。他表示，投資者更加關注冠狀病毒疫情的短期惡化，忘記了目前已經有了冠狀病毒疫苗，預期將對下一季度的經濟數據產生很大的積極影響。

德國商業銀行定息策略主管里格爾表示，英國疫情令人憂慮所有有關明年經濟的樂觀預測和看法都可能是錯誤的，這是相當可怕的想法。不過，瑞銀全球財富管理經濟師多諾曼表示，只要疫苗如期投入應用，明年第二季經濟將回復正軌，相信新的疫情變化和邊境封鎖不會扭轉中期經濟前景。

高盛策略師科斯廷則列出明年市場3大風險，首先是新冠疫苗推出過程未必順利，觀乎首周分發過程顯示物流程序複雜，令明年上半年可以分發多少疫苗成未知數。另外兩個風險分別是通脹可能重臨，以及政策不明朗。

航空股和旅遊股首當其衝，美國航空和達美航空股價分別收挫2.48%和1.33%。郵輪營運商嘉年華郵輪和皇家嘉勒比股價分別挫1.86%和0.65%。

銀行股逆市做好，聯儲局上周五為美國大型銀行回復有限度回購開綠燈，美國6大銀行可於明年首季回購最多110億美元(約858億港元)股份後，摩根大通和摩根士丹利均稱計劃下季開始回購股份。摩通股價收市升3.75%；大摩股價漲5.69%；花旗股價亦升3.67%。

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