【A股點評】藉制度及科技變革東風 塑造融金融發展新格局

構建內循環需擴大內需，刺激消費，解決金融資源配置不均衡，優化金融供給，重視金融服務的普惠性和規範性，消費金融是重要領域。積極布局消費性金融的商業銀行有望受惠，構建內地及國際雙循環需要深層次對外開放，資本市場國際化有望加速，重要資源的雙向流動，向制度方面推進，制度規則加快與國際接軌，內地經濟發展動能轉換，科技創新成為重要支持。融資體系待變，直接融資進深發展，註冊制全面推進，證券行業將持續受惠政策紅利釋放。

中國的消費金融市場滲透率、居民部門槓桿率低於發達國家，消費升級及消費理念轉變是重要驅動因素，未來發展空間廣闊，以大數據、雲計算、互聯網和移動支付為代表的金融科技在解決徵信短板和豐富場景方面扮演重要角色，有助於強化消費金融風險控制和差異化定價，實現對長尾客戶的覆蓋，降低獲得客戶成本，並且增強客戶的粘性。

商業銀行透過信用卡、消費貸和建立消費性金融的子公司形式，涉足消費金融領域，資金、客戶和風險控制能力突出，在整個金融消費金融市場中，市場佔有率達到70%，網絡小貸新規發布，所有金融活動納入統一監管，消費金融公司牌照價值突出，監管從撥備要求和融資渠道層面對消金公司放寬約束，銀行系消費性金融公司佔三分之二，有望持續受惠牌照銀行紅利。

證券行業處於監管寬鬆周期，資本市場基礎制度深化改革延續，監管在全市場推出註冊制，直接融資大發展，投行業務增量空間可期，資本市場國際化進程加快，制度規則或加快與際接軌，「T+0」等交易制度改革可期，有助提升交易效率和市場活躍度，基金投顧試點促進券商管理型投顧轉型，金融科技賦能財富管理質效提升，券商加大IT.投入為財富管理轉型積蓄動能，融券業務有望受惠註冊制推廣下的打紅利策略，和機構投資者的套期保值、風險對沖需求，衍生品政策紅利釋放，品種豐富，優化交易機制，未來發展空間廣闊，前列券商擴表有望延續，積極布局以衍生品為代表的創新業務。

中國銀河國際證券

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