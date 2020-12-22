合營出售Precor品牌業務　安踏漲3%

安踏最新漲3%，報111.3元。

該合營集團自出售事項收取的所得淨額料約3.6億美元(約28.016億港元)，用於合營集團的一般企業用途，包括營運資金及/或根據現有融資安排的債務償還。

Precor集團主要從事製造、分銷、提供、服務及銷售心血管及力量鍛鍊運動機器、健身器材、健身設備、健身配件及相關技術及數碼服務，包括Precor、Queenax、Icarian 及 CardioTheater品牌產品、Preva品牌服務以及「Spinning」、「Assault」及其他品牌下產品。

為促進未來發展，AS Holding已採取多項策略性部署，其中包括專注於鞋服品類的擴展，以及加速直面消費者(Direct to Consumer)的銷售，出售事項能透過優化合營集團內部資源以配合有關策略。

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