【專家點評】陳蓓敏：港交所明年前景亮麗

美國總統特朗普死心不惜地再次入稟最高法院，要求推翻大選結果。雖然眾人皆知結果已定，翻盤無望。他只是意圖製造拜登寶座不穩和為他下屆選舉埋下伏線。參、眾兩院多位議員皆表示兩黨就紓困方案，很快達成共識。內容預計有向每名國民派600美元資金，還有失業輔助金，和一些措施扶持小型企業。華爾街喜洋洋迎接聖誕。歐洲新冠病毒呈現變種，受感染人數不斷增加，歐洲三大指數表現冷靜。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。(作者及其客戶持有港交所)

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