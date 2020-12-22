【專家點評】陳蓓敏：港交所明年前景亮麗
2020年12月22日 07:30
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美國總統特朗普死心不惜地再次入稟最高法院，要求推翻大選結果。雖然眾人皆知結果已定，翻盤無望。他只是意圖製造拜登寶座不穩和為他下屆選舉埋下伏線。參、眾兩院多位議員皆表示兩黨就紓困方案，很快達成共識。內容預計有向每名國民派600美元資金，還有失業輔助金，和一些措施扶持小型企業。華爾街喜洋洋迎接聖誕。歐洲新冠病毒呈現變種，受感染人數不斷增加，歐洲三大指數表現冷靜。
中國中央經濟會議完結，重點以「穩增長」為首要，由國內大循環擴至國內國際雙循環作動力。今天全國人大常委會在北京會議開幕。內地股市平靜。港股昨日早段開局呈弱，恒指曾被壓低見26,274點後，隨後跌幅收窄，其中以銀行股和電訊股較弱，拖累指數表現。眾多藍籌中，以港交所(00388)表現最凌厲和優異，全年低位累計，升逾一倍。未來中概股回歸，再加和國內多方面互聯互通下，港交所股價先行突顯其前景亮麗。
本周剩餘2個半交易日，投資者入市意欲低。半新股部分表現突出。比亞迪(01211)做好，重逾200元關口。Nike公布季績賺，盈利按年升12%，大中華區總收入升24%，帶動體育用品板塊。領頭羊裕元升4.5%，安踏(02020)和李寧(02331)分別升3至5%。可列入觀察名單作部署。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。(作者及其客戶持有港交所)
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