哈爾濱電氣就閥門公司引入投資者
2020年12月22日 07:42
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哈爾濱電氣(01133)公布，與閥門公司、投資人及員工持股平台於2020年12月21日訂立《閥 門公司增資協議》。據此，投資人(5名企業)及員工持股平台將以現金出資方式，分別向哈電集團哈爾 濱電站閥門有限公司(閥門公司)投資2.2億元人民幣(下同)及2,444.42萬元，以持有閥門公司股權，投資人及員工持股平台共計投資約2.44億元(約2.89億港元）。
增資前，公司持有閥門公司90%股權，員工持股平台持有閥門公司10%股權。增資後，公司、投資人及員工持股平台將各持有閥門公司45%、45%及10%股權；而閥門公司仍為公司附屬。
閥門公司主要業務為開發、生產、銷售、安裝、檢修、調試閥門；閥門及配套設備的技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術服務；銷售：電動裝置、吹灰設備、水位測量裝置、減溫減壓裝置、電站輔機；電站系統設計、國外產品分包、國內貿易；從事貨物進出口、技術進出口等。
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