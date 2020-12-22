哈爾濱電氣就閥門公司引入投資者

增資前，公司持有閥門公司90%股權，員工持股平台持有閥門公司10%股權。增資後，公司、投資人及員工持股平台將各持有閥門公司45%、45%及10%股權；而閥門公司仍為公司附屬。

閥門公司主要業務為開發、生產、銷售、安裝、檢修、調試閥門；閥門及配套設備的技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術服務；銷售：電動裝置、吹灰設備、水位測量裝置、減溫減壓裝置、電站輔機；電站系統設計、國外產品分包、國內貿易；從事貨物進出口、技術進出口等。

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