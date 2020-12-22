【專家點評】李秀恒：中小企雪上加霜　恐爆倒閉潮

本港第四波新冠疫情來勢洶洶，而且傳染力似乎較前三波更強，導致各區疫廈數目攀升。政府無奈要再收緊防疫措施，除了關閉多類娛樂場所之外，還禁止食肆於晚上6時後提供堂食，加上與新加坡建立的「旅遊氣泡」計劃被迫延期，令飲食、旅遊、零售及酒店等行業的經營情況雪上加霜。今年聖誕和元旦傳統消費旺季翻身無望，且可能還要面對如美國般，民眾消費意欲大減，市道長時間低迷的困境。

相信今年聖誕及新年假期，本港市面難再現歡樂的節日氣氛，商戶(特別是中小企)更可能捱不過這個「寒冷」聖誕。事實上，當全球疫情在今年下半年反彈之時，本港出口業已受重創。據政府統計處數字，今年第三季港口貨物吞吐量已按年跌5.7%。

以鐘錶業為例，原本感恩節、聖誕及新年檔期的貨物，正常會在8至9月份開始陸續付運。不過，最大的出口市場美國疫情惡化，以及再次實施封城措施，美國許多大型購物中心和實體商店都無法如常營業，導致今年感恩節和聖誕節鐘錶業整體訂單量大跌近五成，很多美國的零售商也轉趨保守，傾向於先賣完存貨才再向供應商訂貨。

歐洲情況相若，整體訂單量下跌近40%，加上東南亞等國家的工廠受疫情影響，需要減產或停產，以至業界早已對今年聖誕及新年的出口不抱希望，反而是着重拓展內地及其他海外市場，期望能盡可能減少損失。

鐘錶業可以透過開拓其他受疫情影響較小國家及地區的銷售，尚且叫苦連天，主要依賴本地市場的零售、旅遊、酒店及飲食業，就更苦不堪言。因為這些行業自疫情爆發以來，一直都是受衝擊最嚴重的行業，已在困境中苦苦支撐了差不多一年，若在聖誕及新年期間無法正常營業，可能明年初便會爆發倒閉潮，令本港經濟更陷困境。

筆者認為，政府除要盡快遏止第四波疫情在社區蔓延外，在推出下一輪「防疫抗疫基金」時，須更加「精準支援」受影響的企業，特別是為中小企提供適切的支援，協助他們紓解燃眉之急。此外，特區政府亦要加快採購及推行全民疫苗注射，盡早恢復市民日常生活及跨境人員往來，爭取在農曆新年期間重振經濟活動。

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