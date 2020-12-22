【市前重點睇】道指挫逾400點後倒升　期油跌逾2%

●踏入亞洲時段，美匯指數徘徊於90；港匯反覆處7.7529；離岸人民幣(CNH)企6.5367；美元兌日圓報103.34；歐元企1.2232；英鎊見1.3445。金價報1,878美元。布油上試51美元；紐油徘徊於47美元。道指期貨偏軟。

●港股ADR指數全日無方向，按比例計，收報26,281點，跌24點或0.09%。

●即月恒生指數夜期收報26,294點，跌51點，低水13點，成交29,423張。

●傳蘋果公司(Apple Inc.)目標在2024年生產電動車「Apple Car」，該款電動車將內置Apple自有的電池技術。

●美國商務部周一宣布，工業和安全局將修改出口管理條例，將103家中、俄公司列入「軍事終端用戶(Military End User)」清單中，限制該些公司購買美國的商品或技術。該批公司分別為58家中國公司及45家俄國公司，包括中國航空工業集團下屬7家公司以及中國航空發動機集團下屬8家公司等。

●紐約1月期油收報每桶47.74美元，跌1.36美元或2.77%；布蘭特2月期油收報每桶50.91美元，跌1.35美元或2.58%。

●新冠肺炎疫情在2020年顛覆了全球金融市場及經濟之際，據外媒數據，美國企業和股東通過發行股票融資達到4,350億美元，超越2014年的2,790億美元，創紀錄新高。

●紐約2月期金收報每安士1,882.8美元，跌6.1美元或0.3%。

●美國財政部長姆紐欽周一(21日)表示，已跟有望成為下任美國財政部長的前聯儲局主席耶倫進行了多次交談，並與她進行了幾次直接會晤。他強調會向公眾保證白宮政府會與過渡小組合作。

●英國富時100指數收報6,416點，跌112點或1.73%；法國CAC指數收報5,393點，跌134點或2.43%；德國DAX指數收報13,246點，跌384點或2.82%。

●總部駐於香港的國際電子商務平台營運商YesAsia遞上市申請，大華繼顯任獨家保薦人。

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