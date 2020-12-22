【股民熱話】滙豐股價又有「減價大酬賓」？咩位撈貨好？

老實講，如今全球多地都對來往英國的航空運輸採取限制，英國經濟將備受打擊，再加上變種病毒的發酵真的難測，睇怕「英國病毒變種」這個主題，短期會持續困擾歐洲相關概念股。從呢個角度睇，滙豐股價受壓，非無緣無故。若未有持貨，「莫買當頭跌」！說不定英國經濟明年首季會比預期差，到時又會唔會再度延遲放行銀行派息，不得而知，呢啲風險不可不察。

至於技術上，滙豐股價在10月中10日線重上20日線(黃金交叉)利好訊號，之後股價由30元邊升至12月初高位見44元，累計升幅達47%。該股如今已回補了11月下旬的上升裂口位，且10日線又復跌穿20日線，短線40元關若經得起考驗出現承接，有望在40至42元水平反覆；但若未能守穩40元關，則後市有機會回落至35至37元水平。故筆者睇法係，暫時毋須急於入市撈貨。

講來講去，時值年尾，歐、美疫情如此嚴峻，呢項新發展，萬般不想，卻已成為事實。類似滙控呢類全球化企業受影響較大。短線入市的資金，只宜集中在疫情相對穩定的中國相關股份贏面會較大。若不想沾手中資股，就只有暫時按兵不動，或者炒吓期指，最怕係全球經濟仲有一大劫，則傳統經濟類股，在全面復甦前，可能仲有一次大洗倉行動。股民做定兩手準備，備留現金應變，謹慎行事。

東網產經專欄作者 帥哥

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