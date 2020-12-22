【專家點評】古勝：華潤水泥咩位博反彈？

早前已經講過，港股一直喺26,200至27,000之間上落，似整固，又似營造圓頂向下，而老古估計後者居多。點解咁睇？一來傳統智慧，十個牛皮九個淡。二來，美國總統大選自投票以後，已經擾擾攘攘個幾月，都仲未塵埃落定，未來唔夠一個月就正式就職，期間仲會發生咩事，大家不妨拭目以待。不過，大市要向下跌，可能先升一輪再急挫，係咪要博埋最後呢一浸，咁就要考驗各位看官的身手喇！

過去個幾月，不同板塊輪流炒，但係水泥股就一直沉淪，短線會唔會有博反彈機會？先睇大行評估，摩根士丹利指，基於今年首9個月的報告銷量，調整潤泥的第四季成本預測，調低季度毛利預測，同時調低潤泥目標價至13.2元，維持「增持」評級。以潤泥昨收報8.82元計算，潛在升幅近5成。

睇走勢，潤泥自9月8日高見12.44元之後，股價持續向下，12月15日低見8.7元，已由高位跌約3成，重返3月底水平。短線守穩8.5至8.7元，不無反彈機會。進取者可候低博反彈，上望阻力位9.8元，向下跌穿8元止蝕。

東網產經專欄作者 古勝

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